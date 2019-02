’Zet kinderen niet op het verkeerde been’

Wanneer stopt die idioterie dat er mensen zijn die voor God willen spelen en zeggen dat ze het klimaat in de hand hebben? Het weer kunnen we in werkelijkheid maximaal 5 dagen vooruit voorspellen, hoezo klimaatbeheersing?

Als we de aarde goed willen achterlaten voor onze kinderen dan gaat het om energie en uitputting van de aarde maar niet om CO2 en de daar aan gesuggereerde doemscenarios. Zeg dat dan, en zet de oprecht bezorgde kinderen niet op het verkeerde been!

Laten we met ons geld dijken bouwen en ons voorbereiden op de grilligheid van de natuur. Nederland is daar altijd goed in geweest en daarmee hebben we ons bestaan achter de dijken gebouwd.

Hans van Wermeskerken, Groningen