Brief 1: ’Zorg dat leerplicht wordt nageleefd’

Dat schoolbesturen ook de leerlingen ook nog toestemming geven om te spijbelen is ronduit belachelijk en onwettig. Als ouders een dag hun kinderen van school houden om eerder op vakantie te gaan staat de inspectie op de stoep, en terecht, en nu blijft het van die kant oorverdovend stil.

Als die leerlingen zogenaamd zo maatschappelijk betrokken zijn bij het klimaatgebeuren laat ze dan lekker op zaterdag of op een dag in de voorjaarsvakantie protesteren maar dat is dan in hun eigen vrije tijd en dan zijn ze plotseling niet zo milieubewust meer. Of ze dus werkelijk zo betrokken zijn durf ik te betwijfelen. Kijk eens naar de troep die scholieren op straat gooien.

Schoolbesturen en de inspectie moeten er gewoon voor zorgen dat de leerplicht wordt nageleefd.

T. Jong, Bovenkarspel

