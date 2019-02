’Steeds afhankelijker van internet’

Eigenlijk is bovenstaand cynisch bedoeld. We raken steeds meer afhankelijk van internet en vooral van de telefoon. Bij alles waar je mee te maken krijgt, wordt gevraagd, of je even een app wil aanmaken. Zelfs in de gezondheidszorg, waar juist veel ouderen mee te maken hebben, is de automatisering ver doorgedrongen. Een afspraak met een specialist kun je thuis zelf regelen.

Maar gelukkig is de mogelijkheid om te bellen er ook no. Maar hoelang nog? Nu al moet je minuten wachten tot je iemand te spreken krijgt. Tijdens het wachten hoor je voortdurend, dat de afspraak ook via www. kunt doen.

Zorgverzekeraars, banken en zelfs de overheid gaan er van uit, dat iedereen een i-phone of smartphone heeft. Maar is men dan niet bijzonder kwetsbaar als je afhankelijk bent van zo’n klein, duur en kwetsbaar apparaat? Maar het grootste nadeel is toch, dat een grote groep mensen, vaak de ouderen, buiten deze ingewikkelde wereld komt te staan en afhankelijk wordt van anderen.

Joke van Leeuwen, Amersfoort