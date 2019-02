’Scoren lijkt belangrijkste in politiek’

Ziek word ik van de mentaliteit van politici die elk onderwerp aangrijpen om maar te scoren in de peilingen. Of het nu klimaat is of kinderpardon maakt niet uit er wordt eerst gekeken of er mee gescoord kan worden in plaats van dat deze persoon zijn echte gevoelens volgt.

Eens zullen politici toch in de politiek gegaan zijn uit idealisme om recht te doen aan wat zij oprecht menen wat goed is?

Nu worden zij gevangen door partijpolitiek en drang om te scoren bij het publiek om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Oprechtheid wordt binnen de kortst mogelijke termijn opgegeven door schijnbare macht en materieel gewin.

Soms lukt het om de kiezers een periode voor de gek te houden, maar op de lange termijn vallen zij altijd weer door de mand. Het maakt niets uit of zij nu aan de linker- of rechterkant bivakkeren.

Ik pleit voor meer idealisme en oprechte en echte politici die ons land willen besturen vanuit de gedachte dat politiek meer is dan scoren voor de bühne. Weg met de partijpolitiek die politici in een dwangbuis knevelt en partijvoorzitters tot dictators maakt.

Ruud Vork, Montfoort