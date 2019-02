’Goedkoop voedsel niet voor niks goedkoop’

De zoveelste prijzenslag in supermarktland in de strijd om de klant. Ook supermarkten zijn commerciele instellingen en geld verdienen prevaleert als het er op aankomt boven de gezondheid van de klant weten we uit ervaring.

Diezelfde klant springt gretig op ’voedsel voor weinig’ aanbiedingen, maar ik hoop dat die klant zich realiseert dat aan voedsel met een goedkoop prijskaartje ook nog een ander prijskaartje hangt. Om het bij de groente te houden, we zien dat enerzijds de tuinders al worden uitgeknepen door de overheid en door verstikkende, kostbare regelgeving als bijv. milieueisen van diezelfde overheid.

Anderzijds worden producenten uitgeknepen door de supermarkten waardoor de consument op enig moment weer in het nieuws kan vernemen dat er weer een voedselschandaal is zoals bijvoorbeeld goedkope, verboden bestrijdingsmiddelen in voedsel of paardenvlees in rundergehakt. De minder bonafide producenten van voedsel zouden hiertoe hun toevlucht kunnen nemen.

De Amerikanen hebben hiervoor een prachtig gezegde dat luidt: ’You buy shit, you get shit’. Aan deugdelijk, gezond voedsel hangt een gezond prijskaartje. Ook voedselprocenten moeten iets verdienen!

Frank A. Paardekooper, Zandvoort