’Heet dat niet solidariteit?’

Hij spreekt van een oneerlijke lastenverdeling doordat jongeren nu iets meer premie betalen dan ouderen. Of het nu is of 25 jaar geleden, de premiedruk varieert en zal voor jongeren nu als oudere in de toekomst dus ook afnemen. Heet dat niet balans of solidariteit?

Wereldwijd wordt ons pensioenstelsel het beste genoemd, kan iemand mij dan uitleggen waarom (juist de overheid) dit wil veranderen?

In de 90’er jaren is een fors bedrag uit de pensioenpotten gehaald door de overheid. Waarom was dat ook al weer en wie werkten daar aan mee? Mij is opgevallen dat vakbonden daar niet over spreken en antwoorden.

Al met al een bijzonder dossier wat veel onrust geeft onder de bevolking. Tel daarbij het klimaatgebeuren en vraag je dan eens af wat politici bezielt om deze zaken overhoop te willen halen. En schop tegen het zere been natuurlijk maar uiteindelijk zijn politici het personeel van de burgers, waarom doen ze dan niet wat hun werkgever hen opdraagt?

H. de Ruiter