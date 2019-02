’Winkeldeur verplicht dicht bij kou’

We moeten zuinig zijn met energie en onze huizen isoleren om voor volgende generaties een leefbare wereld achter te laten. Wie schetst mijn verbazing als ik zie dat ook bij winterse waterkou in elke winkelstraat alle winkeldeuren openstaan.

Ik vroeg een winkelier of de deur misschien dicht mocht, waarop deze me vertelde dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er dan geen enkele klant meer binnenkomt. Ik ben niet zo van de extra regeltjes, maar hiervoor maak ik graag een uitzondering, Want wat nou als álle winkeliers hun deuren dicht móeten doen?

Premier Rutte, toon uw sympathie naar onze ondernemers die nu noodgedwongen voor de mussen stoken en laat zien dat u het scholierenprotest serieus neemt. Klimaatdoelstellingen waren nog nooit zo eenvoudig te dienen.

Mathilde Bos, Utrecht