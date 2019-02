Uitslag Stelling: Entree voor stad helpt niet

Toeristen zullen volgens de stemmers niet wegblijven als ze een paar euro entree moeten betalen, zoals binnenkort in Venetië het geval is. „Die paar centen bovenop alle reiskosten zullen geen verschil maken”, wordt er gezegd. Velen zien vooral logistieke bezwaren. „Niet te doen om onderscheid te maken tussen toeristen en mensen van buiten die op familiebezoek komen.” Of: „Ben je ook een toerist als je een dagje komt winkelen in de hoofdstad?”

Het Amsterdamse stadsbestuur kondigde onlangs maatregelen aan om het uit de hand gelopen massatoerisme in de stad te reguleren. Vanaf 2021 zal er 105 miljoen extra per jaar aan toeristenbelasting worden geïnd. Ook is er een plan om toeristen die in Amsterdam overnachten een standaardbedrag van zo’n 10 euro per nacht te laten afdragen (bovenop de toeristenbelasting) om minder ’lowbudget toeristen’ te trekken. Bijna 80 procent vindt dit oneerlijk voor mensen die het minder breed hebben. „Dan kunnen alleen rijken nog naar Amsterdam komen.” Bovendien zijn er hele andere maatregelen nodig om overlastgevende bezoekers af te schrikken.

„De stad moet zich richten op kwalitatief hoogstaand toerisme: criminele coffeeshops uitbannen werkt beter”, luidt een reactie. „Strenger optreden tegen dronkenschap, mooie winkels in plaats van coffeeshops, kortom de stad weer een fatsoenlijke stad laten zijn. Dan blijven die hordes ongeleide projectielen pas echt weg.”

Hoewel er weinig enthousiasme is voor het vragen van toegangsgeld voor Amsterdam (en andere steden) en een hogere toeristenbelasting zien enkele deelnemers de voordelen hiervan in. „Amsterdam kan het geld goed gebruiken. Toeristen blijven toch wel komen, dus gebruik dat geld en investeer in goed openbaar vervoer, scholen, wegen en reinigingsdiensten.”

Deze voorstanders vinden dat entreegeld de overlast door sommige toeristen kan compenseren. „Amsterdam is voor de bewoners niet meer leefbaar. De vaak onaangepaste asociale toeristen verpesten het woongenot, maar zorgen ook op straat voor veel overlast in de vorm van lawaai én troep die ze op straat achterlaten.” Meerderen uit deze groep zien daarom graag een hoge entreeprijs: „In veel landen hebben ze tolheffing, dus waarom in Nederland de toerist ook niet uitmelken. Vijftig euro zou passend zijn”, laat iemand weten.

De deelnemers die zelf de overlast in Amsterdam ervaren (slechts 13 procent) zijn stellig over de maatregelen die getroffen moeten worden om de bezoekersstroom te verminderen. Met name vakantieverhuur moet worden aangepakt. „Airbnb moet verboden worden. Je kan je eigen voordeur niet eens meer bereiken zonder dat je over de zoekende toeristen met koffers struikelt”, stelt een bewoner van Amsterdam. Daarnaast vinden velen dat de overheid meer zou kunnen doen om toeristen te spreiden. „Promoot ook de dorpen en steden in de regio”, stelt iemand voor. „Zorg dat er touringcars klaarstaan voor goedkope trips naar naastgelegen plaatsen. Hop on hop off-bussen. Dat zal werken.”