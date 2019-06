’Rekeningrijden idioot plan’

’Vervoerslobby haalt rekeningrijden van stal’. Automobilisten moeten gaan betalen naar gebruik en vervuiling, stelt de Mobiliteitsalliantie in een Deltaplan dat woensdag wordt overhandigd aan het kabinet. Ik ben geschrokken van het bericht. Ondernemersorganisatie TLN brengt hiermee de eigen sector in grote problemen en zet zo vele banen van ons als truckers op de tocht.

De hele transportsector zit helemaal niet te wachten op idiote plannen met het rekeningrijden dat kapitalen gaat kosten. Het Centraal Planbureau rekende al eens voor dat een heffing van 7 cent per kilometer voor automobilisten ongeveer overeenkomt met een stijging van de benzineprijs met 1 euro per liter en van de dieselprijs met circa 1,40 euro per liter.

De gewone man wordt nog meer de dupe worden van dit domme klimaatgedram. Straks komen veel mensen diep in de schulden te zitten omdat zij hun auto hard nodig hebben om op hun werk te komen.

Dan is er ook nog het feit dat ik helemaal geen elektrische auto wil rijden omdat die alleen maar nadelen kent en grote ergernissen oplevert. Denk onder andere aan het geringe aantal kilometers dat je met zo'n onding kan afleggen. Ik hoop dat het volk opstaat om al die klimaatdrammers tijdig het zwijgen op te leggen.

J. de Vries, Ter Aar

