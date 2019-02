’Catherine Keyl moet terug op tv’

Dat doet hij inderdaad maar ik blijf mij vertwijfeld afvragen waarom Catherine Keyl nog steeds niet teruggevraagd is. Zonder haar had MAX wellicht niet bestaan want ze begonnen met een tv-show MAX & Catherine die zo’n EEN miljoen kijkers wist te trekken. Omdat het té stressvol werd voor Catherine is besloten hiermee te stoppen waarna Jan Slagter haar een nieuw programma beloofde. Maar die belofte is Jan nog steeds niet nagekomen. Geen idee waarom hij haar nog niet teruggevraagd heeft want uitgerekend Catherine kan kijkers erg boeien omdat zij een echte vakvrouw is. Gelukkig schrijft ze columns in De Telegraaf maar ik zou haar nog liever terug op de tv willen zien.

Pauline van Neck,

Rotterdam