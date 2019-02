Brief 1 ’EU wil Engeland vloeren’

De EU is kennelijk van plan om de Britten sowieso op de knieën te krijgen. Nou is dat al wel eens meer geprobeerd en de afloop kennen we. De taaie Britten laten zich nu eenmaal niet in de hoek drijven. En dat alles draait dan om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Als de Ieren nou eens zouden zeggen: ’je kunt me wat daar in Brussel’. We houden de grens precies op dezelfde wijze in stand als voor de Brexit. We hebben een veel te groot economisch belang bij een open grens met het Verenigd Koninkrijk. En jullie daar in dat megalomane Brussel kletsen wel eens meer wat. Het gaat jullie immers gewoon om de macht en nergens anders om.

Harm Hulshof, Assen

