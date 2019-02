We kennen in ons land helaas een dalende trend om onze kinderen de nodige inentingen te geven tegen ernstige ziekten. Vanwege het geloof worden kinderen vaak noodzakelijke inentingen onthouden. Maar laksheid en onwetendheid zijn ook vaak redenen om hier luchtig over te denken. Die drama's gebeuren alleen bij andere kinderen is vaak de gedachte. Maar dat is niet waar natuurlijk. Laat je kind inenten, voordat het te laat is!

Jan Muijs, Tilburg