’Controle op zorgdeclaraties ondermaats’

Zelf heb ik circa 10 jaar geleden een implantaat gekregen waarvoor de tandarts ruim €4000 berekende, dat is inclusief de prothese die erop komt. De prothesekosten waren volgens de technicus circa €1200, dus bleek de tandartszo’n €2800 te vangen voor exact gemeten 20 minuten werk (en ik was een moeilijk geval). Na jaren ellende van niet goed passende prothese (steeds nieuwe ringen plaatsen en omzetten) weer bij deze tandarts geweest om te zien wat het probleem is. Het probleem bleek slijtage van de implantaat. Geen probleem, nieuwe afspraak gemaakt en even een nieuw schroefje erin laten draaien. Op mijn verzoek kon het eigenlijk wel gelijk bij de eerste afspraak ik was er immers toch en het was op voorraad; deze behandeling duurde exact opgenomen nog geen 5 minuten. De nota, die ik zelf moest betalen, kwam op €300 betalen, plus een vooraf genomen foto à €45. Bij navraag bij de verzekering (CZ) bleek deze tandarts ook nog eens circa €1400 gedeclareerd te hebben. De schroefjes kosten slechts €149 per stuk. De grote fout is volgens mij dat er vergoed wordt op code, dus als mijnheer code J invult dan staat dat voor implantaten en daar staat een bepaald bedrag voor.

Ab Piet, Amsterdam