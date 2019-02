’Autosubsidies inconsequent’

Eerst hadden we het debacle met de hybride Mitsubishi Outlander die vaak geen stekker heeft gezien maar wel lekker laag in de bijtelling zat. Daarna de 700 miljoen euro subsidie voor een elitaire groep Nederlanders die flink goedkoper een exclusieve elektrische Tesla of Jaguar konden aanschaffen, met weliswaar nul procent CO2-uitstoot, maar dat geldt natuurlijk niet voor de benodigde elektriciteit. Nu hebben we dan weer de youngtimer, een auto van minimaal 15 jaar oud met uiteraard een vervuilende motor, die door leaserijders tegen een beperkte bijtelling privé kan worden gereden. Al met al met kunnen we concluderen dat onze overheid t.a.v. het klimaat en de auto allerlei maatregelen neemt, maar van enige consistentie of logisch nadenken is absoluut geen sprake.

Jan Pronk, Beverwijk