Uiteindelijk is Hongarije een land van de Europese Unie geworden. Is Orbán en zijn vazallen vergeten wat het vrije Europa, maar zeker Nederland, 63 jaar geleden voor zijn Hongarije heeft gedaan.? Dat de eerste 600 vluchtelingen (het aantal liep op tot een 5000) zelfs door onze toenmalige koningin Juliana via de radio welkom werden geheten. Ga je schamen Orbán.

Ton van der Heijden, Winterswijk