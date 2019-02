Medicijnen Brexit-proof

Het dreigement dat alle Britse typegoedkeuringen voor met name medicijnen met een harde Brexit vervallen is absurd. Het is binnen de EU gebruikelijk dat ze elkaars typegoedkeuringen overnemen. Dat zouden ze meer moeten doen. Als treinen in Italië een remproef doorstaan, zouden er hier geen nieuwe meer moeten doen. De Britse typegoedkeuring volgens EU-normen zou ook na 29 maart nog steeds geldig moeten zijn.

Hylke ten Cate, Haarlem