’Gevaar cyberaanval reëeler’

Stel je voor dat het hele internet wordt platgelegd door een buitenlandse mogendheid. Geen internet, geen betalingsverkeer, geen logistiek, geen eten, geen afvalverwerking, geen productie in fabrieken, geen telefoon geen knop om een atoomraket af te schieten. Laten het westen zich hierop richten in zowel verdedigend als aanvallend opzicht. Krijgen we eindelijk ook weer eens eerlijke verkiezingen.

Thomas N. van Aalten, Amsterdam