Youngtimer-regeling krom

Er is een run op luxe ’youngtimers’ ontstaan (Tel. 7/2). Zakelijke rijders zien een nieuwe kans om onder een forse bijtelling uit te komen. Hiermee zie ik mijn vermoeden eindelijk bewezen. ’Stekkeren’ en hybride rijden onder deze groep automobilisten gaat helemaal niet over ’groen’. Het gaat puur om de portemonnee. Vanwege het halen van klimaatdoelen wordt de aanschaf van schonere auto’s door de overheid gesubsidieerd en na 2035 moeten nieuw verkochte auto’s zelfs emissieloos zijn. Met het fiscaal bevoordelen van deze oude auto’s, want dat zijn youngtimers, schiet de overheid in haar eigen voet!

Monique van Heteren,

Aalsmeer