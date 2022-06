’Verbod korte vluchten kortzichtig’

Ik vloog in het verleden veel tussen Hong Kong en Amsterdam. Op die vlucht zaten ook velen die na Amsterdam doorvlogen naar Londen, Manchester of andere stad in Europa binnen 500 km. Ook had Cathay Pacific een vlucht HK - AMS - Paris - AMS - HK waarbij het na de stop in Amsterdam doorvloog met de passagiers die van HK naar Parijs wilden en wat extra passagiers die ze in AMS oppikten. Als je die vluchten verbiedt dan kunnen deze mensen alleen verder per trein of auto. Niet zo handig en tevens verliest KLM dan veel passagiers op de intercontinentale vluchten. Maar ach ja, politici en PvdA leden kun je niet veel van verwachten.

Jeffry Kuperus, Shenzhen