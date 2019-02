Uitslag Stelling: Maak stallen brandveilig!

Vorig jaar vonden ten minste 122.000 varkens de dood door brand. Het valt twee derde van de stemmers op dat hiervoor weinig politieke aandacht is. Velen vinden dat boeren onder druk gezet moeten worden om stallen brandveiliger te maken. De sector heeft de minister beloofd de kwestie aan te pakken. Een meerderheid van de respondenten (52%) vindt dat niet afdoende. „Het door de sector zelf laten regelen is hetzelfde als de slager zijn eigen vlees laten keuren”, meent een stemmer. Een ander pleit voor dwang. „Geen vergunningen meer voor boeren die hun zaakjes niet op orde hebben.”

Nieuwe stallen moeten sinds 2014 worden uitgerust met brandmelders en blusapparatuur. De meeste respondenten vinden dat dit ook moet gelden voor oudere stallen.

Een aantal stemmers wijst op de vermoedelijke oorzaak van de branden: „De (door de overheid verplichte) luchtwassers in de modernere schuren zijn debet aan het supersnel verspreiden van het vuur,” zegt iemand, die vervolgt: ,,Met al die maatregelen worden de varkensboeren op hoge kosten gejaagd. Dan overkomt de dieren niets, maar kunnen zijzelf niet overleven.”

„We moeten de boeren niet over één kam scheren. Er zijn er genoeg die prima voor hun dieren zorgen en nu in een kwaad daglicht worden gezet door dierenbeschermingsorganisaties.” Wakker Dier bijvoorbeeld, eist dat alle stallen brandwerende muren, rookmelders en branddetectie moeten hebben. Dat vinden de meeste respondenten een haalbare kaart. „Ik ben het vaak niet eens met Wakker Dier, maar het is zeer terecht dat zij nu pleiten voor maatregelen”, meent een van hen.

Een goed idee vinden ze ook dat er onderzoek moet komen naar bijvoorbeeld stallen met vluchtwegen voor het vee. Een stemmer verwijst dit voorstel echter naar het rijk der fabelen. „Lijkt mij meer een idee van mensen die dieren zien als mensen in een andere gedaante.” Een andere: „Dieren zijn weliswaar levende wezens, maar missen het vermogen om zichzelf in veiligheid te brengen bij brand.” En: ,,Stalbranden zijn ongelukken. Wij hebben het zelf meegemaakt. Dieren vluchten niet uít een brandende stal, ze draaien om in plaats van naar buiten te gaan.”

Een groot aantal stemmers geeft aan clubs als Wakker Dier niet te vertrouwen. Sommigen noemen de dierenactivisten zelfs ’terroristen’ en ’fantasten’. „Deze types slaan helemaal door”, zo meent een hen. „Ze maken het boeren in Nederland totaal onmogelijk.” Een andere: „Graag politieke aandacht, maar niet voor Wakker Dier. Deze club is veel te radicaal.”

De meerderheid (58%) is er voorstander van dat de vleessector subsidie krijgt om veranderingen door te voeren en zo te voorkomen dat dieren een verschrikkelijk vuurdood sterven.

Wat vooral opvalt is dat respondenten zelfs bereid zijn extra de knip te trekken voor hun (varkens)vlees. ,,De bal ligt bij de consument. Als men bereid is om meer te betalen voor een schnitzel of varkenslapje dan is er geld om stallen aan te passen...”