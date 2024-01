Brief 2: ’Financiële steun XR moet stoppen’

Bekijk ook: XR kondigt tweede blokkade ringweg Amsterdam aan

XR gaat in Amsterdam opnieuw demonstreren op de A10 bij het voormalig gebouw van de ING, die daar niet meer is gehuisvest. Alleen al op grond hiervan is er sprake van het veroorzaken van een enorme verkeersoverlast, verkeersgevaar en verkeersovertreding.

De vorige demonstratie aldaar was verboden door burgermeester Femke Halsema. Ook nu weer is de demonstratie verboden. Gelet hierop moet de politie hard optreden met hoge bekeuringen en strafrechtelijke vervolging. Wie niet horen wil, zal het maar moeten voelen.

Het subsidiëren van XR door verschillende organisaties dient te stoppen. Het kan toch niet zo zijn dat opruiende en ontwrichtende acties van het dagelijks leven worden gesubsidieerd. In dit verband is het dringend gewenst te weten welke organisaties XR financieel steunen.

M. Loermans

STEM op deze brief.

Of op een van de andere brieven: