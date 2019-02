’Europese Unie lijkt net een sekte’

Aansluiten is bij de EU was vrijwel nooit een punt, iedereen is welkom, want volop groeien is het allerbelangrijkste. Meneer Donald Tusk is de ideale sekteleider voor de EU. Wie het in zijn hoofd haalt om uit te treden, is nog niet jarig. Kijk maar eens naar het Verenigd Koninkrijk, die dient als schrikbarend voorbeeld voor de anderen landen.

De EU is verre van zaligmakend, daar zijn we al jarenlang achter want voor Nederland is het bovenal fors (bij)betalen en veel minder ontvangen. In ons land is massa achterstallig onderhoud; denk aan bruggen en wallen. Het woord bezuinigen is de orde van de dag want overal is geld te kort voor. Ondanks het feit dat de economie aantrekt. Tel uit je winst!

N. Molenaar-Hazenberg, Sassenheim