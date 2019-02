’Wat moeten wij met vier onderzeeërs?’

Het prijskaartje dat eraan hangt is niet mis: 3,5 miljard euro. Een getal met maar liefst 9 nullen! Wat moeten wij eigenlijk met vier onderzeeërs?! Had dat geld niet veel beter aan andere, dringende zaken in ons land kunnen worden besteed, vraag ik me dan af.

Maar ja, wij zijn nu eenmaal kampioen geldverspillen. Dat bewijzen de tv-programna's die laten zien hoe jaarlijks honderden miljoenen euro's over de balk worden gesmeten.

De burger mag - zoals altijd - het gelag betalen. Het is nooit anders geweest. En het zal in het huidige politieke klimaat ook nooit anders worden.

Jan Muijs, Tilburg