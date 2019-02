’Maduro, zorg voor je land en de bevolking!’

Wat is er toch aan de hand in het land van de Angel-falls en de Orinocodelta die ik ooit heb mogen bezoeken in een onvergetelijke vakantie in 1995? Er liggen humanitaire hulpgoederen aan de grens, maar deze mogen niet worden doorgevoerd naar de plekken in Venezuela waar deze hard nodig zijn, zegt men.

Ook wordt beweerd dat president Maduro zegt dat dat is omdat Venezuela geen bedelstaat is. Ik kan me dat niet voorstellen, immers de nood in Venezuela is groot door diverse redenen. Dan is het aannemen van noodhulp geen schande, vind ik. Eerder een teken van praktisch inzicht en liefde voor de eigen bevolking.

Economische tegenslag, het in waarde dalen van het hoofdexportproduct van een land, natuurgeweld, ziektes zijn allemaal rampen die een natie kunnen treffen. Verschil van inzicht, socialisme, kapitalisme, democratie, republiek, koninkrijk, religie, we kennen het allemaal maar al te goed. Toch is dat geen reden om een bevolking de menselijke behoeften te ontzeggen, vind ik.

Bovendien is de kans dan groot dat de situatie escaleert met veelal gruwelijke gevolgen. En dat wil toch eigenlijk niemand. We willen geen nieuwe burgeroorlogen meer, maar vooruitgang, diplomatie en medemenselijkheid. Hopelijk denkt interim-president Juan Guaidó hier ook zo over.

Daarom vraag ik aan president Maduro om toch alstublieft de humanitaire noodhulp voor de bevolking te aanvaarden en door te laten. En als u toch voornemens was om verkiezingen uit te schrijven, maak dan een datum bekend. Kiest u niet voor verkiezingen, zorg er dan in elk geval voor dat de bevolking en het land het beter krijgt.

Mariëtte van Beijnen-Swelsen