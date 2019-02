’Ouders draaien op voor torenhoge kosten’

Geen weggegooide blikjes en plastic flessen of lege zakken van chips. Ook in de supermarkt is het heerlijk rustig tijdens de lunchpauze; geen drommen scholieren die in rijen voor de kassa staan met snoep, drankjes, chips en weet ik wat voor troep nog meer.

Er zullen best kinderen bij zijn die serieus met het klimaat bezig zijn, maar het merendeel gaat er toch echt naar toe om lol te trappen. En over een paar maanden stappen ze op het vliegtuig voor een schoolreisje naar het buitenland, en na de examens nemen ze het vliegtuig naar Benidorm om zich daar vol te zuipen.

Het zijn uiteindelijk de ouders die opdraaien voor de torenhoge kosten die eraan staan te komen als het aan het groenste kabinet ooit ligt.

Geesje Visser