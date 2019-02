’Enige dat werkt: Nu stop ik met roken!’

Mijn leven werd ook vele jaren beheerst door roken. In de jaren ’50 / 60 was het heel normaal, het hoorde er bij. Op verjaardagen stonden de sigaretten in een bekertje of kopje op tafel.

Sinds 21 jaar rook ik niet meer en ik kan u zeggen: Heerlijk! Ik ben gestopt zonder hulpmiddelen en heb ook geen cursus gevolgd om ermee te stoppen. Geheel op eigen kracht.

En dat kunt u ook. Echt waar. Zeg niet: „Ik doe m’n best” of „Ik ga het serieus proberen”, etc. Dat helpt niet. Het enige dat werkt is, zeg tegen uzelf: „Nu stop ik met roken. Punt uit!”

Veel succs toegewenst!

L.J. Singor, Warmenhuizen