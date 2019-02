’Alleen het beste voor de patiënt’

Laat VGZ in de database kijken wat er gebeurd is met de ’goedkope’ PIP-(borst)implantaten en ’goedkope’ heupprothesen waar het metaal van losliet en waar mensen ziek van werden. Gelukkig zijn de implantologen in Nederland kritisch en werken ze met implantaten die in wetenschappelijk onderzoek goed gedocumenteerd zijn.

Dat zijn helaas niet de implantaten waar VGZ ons mee wil laten implanteren, de implantaatfirma’s van de gerenommeerde merken hebben namelijk niet onderhandeld met VGZ.

Onbegrijpelijk dat een ziektekostenverzekeraar niet de beste materialen kiest voor zijn patiënten.

Johan Cossé,

Implantoloog NVOI