’We mogen ons nog niet rijk rekenen’

Kijkend naar Nederland-Noorwegen deed het spel vaak zeer aan je ogen. We zaten te kijken naar het grootste aantal terugspeelmomenten aller tijden op een voetbalveld. Voor Nederland kan ik het nog wel begrijpen. Die hadden aan een gelijkspel voldoende. Maar de Noren speelden óók zo, terwijl die moésten winnen voor een goed resultaat.

Maar dat mag de pret niet drukken, want het Nederlandse voetbalelftal kwalificeerde zich voor het WK voetbal in Qatar. We tellen weer mee! En dat is uiteindelijk ook alles waar het om draait. We kunnen ons opmaken voor het allergrootste voetbalspektakel wat er bestaat.

Maar... er is ook nog een zware tegenstander die al jaren niet van wijken wil weten. En die wel eens roet in het eten kon gooien. Voor het zoveelste jaar houdt corona ons wereldwijd stevig in zijn greep.

We zitten inmiddels in de vierde -of is het al de vijfde- golf van besmettingen en ellende. Het aantal besmettingen op één dag is nog nooit zo hoog geweest. De ziekenhuizen slaan alarm. Daar zijn de grenzen van wat nog mogelijk is inmiddels bereikt. En als er geen kentering komt zitten we in de zesde of misschien wel zevende golf van corona-ellende op het moment dat het voetbalgeweld in Qatar losbarst en dat zou zo maar alles kunnen veranderen. Wat dat betreft mogen we ons nog lang niet rijk rekenen.

Jan Muijs, Tilburg