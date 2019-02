’We hebben preutsheid geïmporteerd!’

Er wordt dus vooral naar het geloof gekeken als het gaat om de oorzaak van de nieuwe preutsheid. Willemina: „Ik snap het wel weer: er zijn geloven die er niet tegen kunnen. Pas je aan of ga daar wonen waar naakt niet mag . (…) Nog even en dan maken de gelovigen hier de dienst uit. Het wordt steeds gekker.”

Voor de duidelijkheid, met ’het geloof’ wordt vooral de islam bedoeld. Cervantis: „Het komt allemaal door de massale toevloed van bijgelovigen uit woestijngebieden die hun vrouwen alleen toestaan hun ogen bloot te laten. De linkse politiek vindt dit allemaal prima en zo verliest Nederland stukje bij beetje de tolerantie die we vroeger wel hadden.”

Niet alleen de religie wordt aangewezen als belangrijkste oorzaak, ook de ’nieuwe media’ spelen daarin hun rol, denkt Jack Hollanda: „Hoe komt dit? Volgens mij twee dingen: 1. de islam: zij zijn gewend dat vrouwen helemaal bedekt erbij lopen. En 2. de digitalisering: een foto is zo gemaakt en staat dan op social media.”

Ook het ’buigen naar de wil van een schreeuwende minderheid’ stuit veel reageerders tegen de borst. Drick1963 denkt: „We zijn niet preuts, we zijn het gezeur moe. Moe van al het geschreeuw van mensen die in Nederland zijn komen wonen om het vervolgens naar hun wensen in te richten. Deze mensen willen ons land zonder naakt, zonder Joden, zonder Zwarte Piet en uiteindelijk zonder Nederlanders.” En, zo zegt Vancolle704, daar geven we te makkelijk aan toe: „Drammerig slinks buigt voor de nog drammerige Islam.” „Eens”, zegt Karel 1955: „Het ergste is dat directeuren en gemeentes niet weten hoe vlug ze een naakt kunstwerk weg moeten halen, ook al klaagt er maar één persoon.”

Toch mag het soms ook best een tandje minder, vooral met naakt op televisie, zegt MusicMan: „Wat mij betreft is het geen nieuw taboe, maar zoals er in tv-programma’s mee wordt omgegaan, gaat mij veel te ver. Ik hoef dat ook niet te zien om eerlijk te zijn en kijk er ook niet naar. Het heeft niks met ’taboe’ te maken.”

Brulboei tenslotte, vat het nog even samen: „We zijn aan het verkneuzen!”