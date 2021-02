’Gemeente belemmert doorstroom’

Niet alleen in de sociale huurwoningen zit nog een groot woningvoorraad potentieel. Senioren blijven graag in hun oude buurt wonen, maar ook gemeentelijke bepalingen blokkeren in veel gevallen een creatieve oplossing.

Wij waren in het gelukkige bezit van een mooi groot familiehuis in een prachtige omgeving. Toen de kinderen waren uitgevlogen en wij probeerden om de woning te splitsen en geschikt te maken voor meerdere kleinschalige seniorenappartementen met mogelijkheden voor eventuele zorg liepen wij tegen veel weerstand en tegenwerking vanuit de gemeente aan. Meerdere senioren uit de omgeving hadden al aangegeven interesse te hebben en hierdoor konden weer grotere huizen voor jonge gezinnen vrijkomen.

Vele jaren van overleg en nota’s verder werd toestemming gegeven voor enkele zeer grote appartementen, waar helaas weinig doorstroom mee gerealiseerd wordt. Een gemiste kans! En zo staan er in Nederland nog veel meer grote oude villa’s in mooie rustige groene buurten waar veel senioren een fijne oude dag zouden kunnen beleven. Echter particulier initiatief wordt niet beloond en zelfs tegengewerkt.

C. van Waveren,

Aerdenhout