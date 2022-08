Keuzes maken is een soort sport en die sport wordt dezer dagen ook in München beoefend

Premium Wielrennen

Dumoulin verdient mooier afscheid

Het was al een tijdje geen wielerfeestje meer in het hoofd van Tom Dumoulin, die abrupt zijn afscheid bekend maakte. ,,De tank is leeg, en de benen voelen zwaar”, zo benoemde de 31-jarige Maastrichtenaar het zelf. Hij mag zich één van Nederlands beste wielrenners ooit noemen, die vele wielerfans in ...