Brief 3 ’Voetballers moeten statement maken’

BLM is in gang gezet na de dood van George Floyd. Gekleurde Amerikanen worden in de VS gediscrimineerd en daar moet tegen geprotesteerd worden. Ook de gekleurde Nederlandse voetballers stelden dat er een statement gemaakt moest worden. Voetballers geven dus het goede voorbeeld, vooral ook omdat er in de voetballerij veel gediscrimineerd wordt.

Maar de voetballers (en de KNVB en de UEFA) zijn oorverdovend stil als het gaat om het WK voetbal in Qatar. Meer dan 6000 doden bij het bouwen van de voetbalfaciliteiten. Mensen die als slaven behandeld worden. Wel knielen voor donkere Amerikanen, maar daarna rustig een potje voetballen op een grasveld waar 6000 doden onder begraven liggen. Waar blijft nu het statement van onze Nederlandse spelers. Selectieve verontwaardiging?

Kitty Gootjes, Maasland

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven