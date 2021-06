Uitslag stelling: Veel scepsis over Dierenwet

Een varken moet kunnen wroeten, een vogel moet kunnen vliegen en een eend moet kunnen zwemmen. In de vorige week aangenomen Dierenwet staat dat elk dier vanaf 1 januari 2023 zijn natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. De door de Partij voor de Dieren ingediende aanpassing op de bestaande wet passeerde de Kamer geruisloos, maar houdt de gemoederen nu flink bezig. „Er wordt weer van alles bedacht vanachter het bureau, maar dit heeft niets met dierenwelzijn te maken,” verwoordt een stellingdeelnemer.

Slechts 11 procent is blij met de nieuwe Dierenwet, die als beoogd doel heeft een einde te maken aan misstanden in de veehouderij. Het onnodig couperen van varkensstaartjes, bijvoorbeeld. Het leeuwendeel van de respondenten (79 procent) gelooft echter niet dat met de wet de problemen in de veesector als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. „Natuurlijk moeten wantoestanden worden aangepakt. Maar laat de politiek zich richten op de excessen,” zegt iemand daarover. „Prima dat misstanden in fokkerijen worden bekeken, maar laat huisdieren die het goed hebben, zoals onze kat, met rust,” zegt een ander.

En daar ligt nu net het pijnpunt. De wetswijziging zou gericht zijn op de veehouderij, maar is zo breed geformuleerd dat ook hobbyisten en huisdiereigenaren zich zorgen maken over de implicaties ervan. „Moet ik mijn hond nu altijd los laten lopen?” is een vraag die veel respondenten stellen. „En de wurgslang van mijn buren, die hoort zeker ook niet in een terrarium thuis?” merkt een ander op.

Ook in Den Haag krabben ze zich inmiddels achter de oren. Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten was in eerste instantie tegen de wet, omdat deze „te open” geformuleerd zou zijn. Vorige week werd ze in het vragenuurtje flink aan de tand gevoeld door dezelfde Kamerleden die kort daarvoor nog met de wet instemden. Boerenorganisatie LTO vreest dat de Dierenwet in de praktijk tot grote problemen kan leiden. De overgrote meerderheid van de respondenten (91 procent) vindt dat de Eerste en Tweede Kamer veel te vlot akkoord gingen met de wet. „En dat is zorgelijk,” zegt iemand. „Het geeft aan dat beide Kamers collectief zaten te slapen. De politiek kampt met een vertrouwenscrisis, en dit maakt het er niet beter op.”

De stellingdeelnemers plaatsen grote vraagtekens bij de handhaving van de nieuwe Dierenwet. Slechts een luttele vijf procent denkt dat de naleving van de wet straks te controleren is. Overigens vindt bijna driekwart van de respondenten het wel een goede zaak dat er aandacht komt voor dierenwelzijn, maar niet op deze manier. „Geef bijvoorbeeld betere voorlichting aan particulieren die een hond of kat willen houden,” stelt iemand. „Deze wet is nu een papieren tijger,” verwoordt een ander.

Toch denkt niet iedereen er zo over: „Of de wet nu uitvoerbaar is of niet, het is hoog tijd dat dierenwelzijn wordt vastgelegd. Varkens die in kooien worden opgesloten, cavia’s die in hokjes zitten te verpieteren, dat kan gewoon niet,” zegt een respondent.