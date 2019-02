’Terecht protest tegen pulsvisserij’

Pulsvissen zou als een kleine proef in Nederland beginnen waarna evaluatie. Dat was met de Europese Unie en de buitenlandse vissers afgesproken. Een kleine proef is het nooit geworden. Al snel zijn er veel meer Nederlandse vissers mee begonnen. Deze manier van vissen brengt meer op. Dat is dan toch gewoon valse concurrentie met de vissers uit andere landen. Terecht dat deze nu protesteren.

Nederland(se vissers) hadden zich gewoon aan de afspraken moeten houden en een proef met deze manier van vissen moeten evalueren en verslag moet uitbrengen. Niet gedaan dus einde pulsvisserij en weg investeringen. Eigen schuld dikke bult.

Aad van der Gulik, Lisse