’Goedkoop is vaak duurkoop’

Wederom is een oplichter actief (geweest) op het internet. Ene Riny van Nieuwenhuizen, eigenaar van de BMX Shop Apeldoorn heeft op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van klanten, gelokt door zijn wervelende website. Honderden mensen tot in Nederland, Spanje en Letland toe kochten spullen, die ze nooit geleverd kregen.

Vooral veel kinderen werden hiervan de dupe. Ook toeleveranciers waren in alle gevallen hun geld kwijt. Tientallen mensen deden intussen aangifte. De politie laat het vooralsnog afweten. Die heeft het niet zo op oplichtingszaken. Te tijdrovend.

Was al die ellende niet te voorkomen geweest? Natuurlijk wel. Je had ook naar één van de vele fietswinkels kunnen gaan in je woonplaats. Daar is ook van alles te koop én te bestellen. Maar dan ben je altijd duurder uit dan op het internet. Dé plaats bij uitstek waar oplichters in grote getalen aanwezig zijn.

Wil je voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, dan kom je vaak bedrogen uit. Eens temeer blijkt weer, dat als iets te mooi is om waar te zijn, dat ook werkelijk zo is. Wees voortaan wat achterdochtiger! Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. En bedenk: goedkoop blijkt maar al te vaak duurkoop!

Jan Muijs, Tilburg