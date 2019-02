’Verzekeraars op het matje roepen’

Verzekeraars die door besluiten van onze stunteloverheid inmiddels op de stoel van de dokter zitten. Die nu bepalen, welke behandeling, waar, wanneer, door wie, en tegen welke kosten bij u zal worden uitgevoerd. Die omringd worden door duizenden wantrouwige peperdure controleambtenaren, papierenschuivers en zorgmanagers die van de zorgsector weinig afweten.

Verzekeraars die in hun onderhandelingen met zorgondernemers en beleggers van geprivatiseerde behandelcentra, niet praten over patiëntenzorg maar alleen maar over geld. Die daarom in hoge mate medeverantwoordelijk zijn voor de faillissementen van ziekenhuizen. Die zg buffers op de plank hebben liggen van ettelijke 100-en miljoenen gemeenschapsgeld. En tegelijkertijd ellenlang wachtlijsten.

Die, nu de mislukte marktwerking een door alle betrokkenen erkend feit is, misbruik maken van de situatie omdat de overheid, vergaand gehinderd door een gebrek aan kennis en expertise geen enkele actie durft te ondernemen om de verzekeraars weer buiten spel te zetten. Dat is de zorgsector anno 2019. Een beschamende vertoning.

R. Vermeer