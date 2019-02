’Waterstof beste alternatief’

Bij VPRO Tegenlicht was een documentaire over waterstof. Zoals veel mensen al weten is dit een uitstekend alternatief voor aardgas en fossiele brandstoffen omdat je de infrastructuur die we al hebben liggen kunt gebruiken.

Onze regering zet volop in op elektrisch rijden, laadpalen, windmolens en zonnepanelen. Zaken die miljarden kosten en binnen een paar jaar volstrekt zinloos zijn.

Het geeft aan dat kennis en kunde van de dames en heren politici zich beperken tot eigen denkbeelden die niet overeenkomen met de huidige ontwikkelingen om CO2-uitstoot te beperken.

Peter de Quaack,

Vlissingen