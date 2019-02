’Verkeersovertredingen veel harder aanpakken’

Vijf jaar geleden al spraken politiemensen van de Verkeersdiensten in De Telegraaf hun ongerustheid uit over de toenemende afbraak van het verkeerstoezicht door de politie. Nu staat de krant weer bol van het feit dat meer en meer verkeersslachtoffers zijn te betreuren. Grote teneur in het hele verhaal: Er is geen of geringe pakkans.

Maar wat voor signaal geven de edelachtbare heren rechters in de rechtszaal af? Een verkeersdode is niet meer waard dan een taakstrafje van een uurtje of wat schoffelen of borden wassen. Dat alles werkt niet bepaald mee aan de mentaliteitsverandering van de Nederlandse automobilist. Die zal harder dan nu moeten worden aangepakt.

Harder dan met een driepuntensysteem of het pas afpakken van een rijbewijs als de toegestane snelheid met 50 km/uur wordt overschreden. Ander huftergedrag als bellen, appen en gamen achter het stuur dienen niet alleen beloond te worden met een fikse boete maar ook met in beslagname van de telefoon.

Kees Lemmens, Huissen