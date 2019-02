’Niks mis met tafels opdreunen’

Waarom op een voor mij achterlijke manier leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en staartdelingen? Iedere keer wordt het stap na stap op een andere manier aangeleerd. Vooral zwakke rekenaars, die vroeger toch uitstekend konden rekenen, worden er stapelgek van. Waarom niet gewoon weer tafels opdreunen? Sommen tot 20 in groep 3 uit het hoofd kennen?

Het oude rekenen zijn geen trucjes zoals vele huidige leerkrachten beweren, maar falen van eigen inzicht in rekenen. Vergeet niet dat veel huidige leerkrachten zelf geen echte rekenwonders zijn. Ook is funest geweest dat de kleuterjuf in alle klassen les mocht geven. Men zou weer twee opleidingen moeten maken. Een opleiding voor de kleuters en een opleiding voor de groepen 3 tot 8.

Door samenvoeging van kleuter- en lagere school gaan nog amper mannen naar de Pabo. Dit is verschrikkelijk voor veel jongens, die zich in het onderwijs door de vele vrouwelijke leerkrachten onbegrepen voelen en daardoor als lastig worden ervaren.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik