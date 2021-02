Brief 2 ’Situatie ondernemers uitzichtloos’

We zitten nog lang niet aan de in januari door het RIVM voorspelde 170.000 besmettingen per dag. Het kabinet heeft hier met strenge maatregelen op geacteerd. Ook vele winkels en restaurants zijn hierdoor gedupeerd. Logisch dat er geluiden te horen zijn dat ze massaal open gaan op 2 maart. Of het mag of niet, het gaat wel volgens de RIVM richtlijnen.

De betrokken Nederlander zal deze actie zeker ondersteunen door te gaan winkelen en te drinken of te eten. Zó bied je hen weer perspectief. Of het mag? Het kabinet houdt zich niet aan afspraken zoals het afschaffen van de avondklok, dat als eerste zou gebeuren, en betrokken bewindslieden gaan ook hun eigen gang (Hoekstra, Grapperhaus en De Jonge).

En wat nog erger is, ze varen blind op modellen die vergelijkbaar zijn met weersvoorspellingen.

Andre Leijten