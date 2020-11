De impasse die nu is ontstaan tussen de minister en de piloten is wel te begrijpen. Twintig procent salaris inleveren is veel voor iedereen en dan maakt het niet uit of je veel of weinig verdient; het wordt als onrechtmatig ervaren.

Ik geef het eenieder te doen; de komende 5 jaar een baan zonder vooruitzichten, met 20% loon inleveren en wie weet wat er nog komt. Als dit aan Kamerleden wordt voorgelegd is Den Haag te klein. Stel je voor, vier jaar geen wachtgeld na aftreden of twintig procent minder salaris!

De salarissen van de piloten zijn hoog, maar dat is door afspraken zo ontstaan. Nieuwe afspraken maak je met (beginnende) nieuwe piloten of ander personeel. Niet halverwege de spelregels veranderen, dat pikt niemand. De looptijd zoals is voorgesteld is alleszins redelijk, wat er nu gebeurt is afgunst op hoge salarissen en daardoor onverkoopbaar.

Paul van der Hoek, Schiedam