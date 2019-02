Uitslag Stelling: Oud-politici nemen het ervan

Hoewel de wachtgeldregeling de afgelopen jaren is beknot, blijken lang niet alle Haagse politici na het einde van hun politieke carrière snel een nieuwe baan te zoeken.

De Telegraaf vroeg bij het ministerie van Binnenlandse Zaken cijfers op en wat blijkt: afgezwaaide Kamerleden, staatssecretarissen en ministers hebben de afgelopen zes jaar ruim 24 miljoen euro aan wachtgeld opgestreken. „Een absolute schande dat deze mensen van onze belastingcenten zo royaal uitgekeerd worden. Afschaffen dat wachtgeld”, aldus een deelnemer.

Sinds september 2012 maakten 186 oud-Kamerleden en 33 voormalig bewindslieden gebruik van de uitkering. Veel respondenten (87%) schrikken van de cijfers. Wie wat kreeg, blijft ongewis, maar de werkloze oud-justitieminister Van der Steur geldt als ’grootgenieter’, evenals voormalig asielminister Leers, die goed zou zijn geweest voor in totaal 3,5 ton. Namen en rugnummers wil het ministerie niet noemen vanwege de privacy. Stellingdeelnemers (87%) vinden dat die gegevens - ’het zijn publieke figuren’ - wel degelijk openbaar moeten worden, want „dat zal werkloze politici die het ervan nemen, aansporen aan de slag te gaan.” Meer dan tien jaar ’op wachtgeld zitten’ kwam vroeger regelmatig voor, maar sinds 2012 is de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 3 jaar en 2 maanden. „Mijn WW is ook weer 300 euro verlaagd. Laat hen ook maar gewoon werk zoeken tegen een lager loon. Kunnen ze leren sociaal te worden tegenover de gewone man!” En: „Dit is het bewijs dat ze er alleen maar zitten om hun eigen zakken te vullen, stelen, liegen en bedriegen en anderen de maat nemen.”

Vooral de SP hamert op het afschaffen of verder versoberen van de regeling. Van de overige partijen blijken de Kamerleden er aanzienlijk minder voor te porren. 81 Procent van de respondenten verbaast dat niets. „Ze gaan echt niet in hun eigen vlees snijden.”

Zelf opstappen uit Den Haag (na een schandaal, gelieg of politiek geschutter) zou volgens 96% sowieso moeten betekenen dat politici hun wachtgeld verspelen. „Zelf vertrekken: géén uitkering. Ontslag: max. 2 jaar net als gewoon volk 70% van verdiende loon”, klinkt het. „Politici die zelf weggaan uit Den Haag, of door eigen schuld, (bijv. Halbe Zijlstra) moeten hier geen beroep op kunnen doen.” Dat er ook een sollicitatieplicht geldt, vinden de deelnemers niet meer dan normaal. „Kijk naar Fred Teeven, die is tijdelijk op de bus gaan rijden. Hulde!” Iemand stelt echter ook: „De buitengewoon onvoorspelbare risico’s in de politiek zijn niet te vergelijken met het bedrijfsleven of overheid. Denk aan politieke crises, ruzies binnen de partij, om de paar jaar verkiezingen... Dus wat extra inkomenszekerheid mag best.” Sommigen wijzen op het nut van het wachtgeld als financieel vangnet: „Vaak verlaten politici goedbetaalde banen om de publieke zaak te dienen. De risico’s zijn hoog, er wordt altijd negatief over hen gepraat. Er zullen altijd zwarte politici-schapen blijven die er misbruik van maken.” Of ook: „Als je het afschaft, vind je geen hond meer die de politiek in gaat...”