’Verstandig besluit Engeland’

Ons land moest tientallen miljarden betalen voor Griekenland; dat geld zien we nooit meer terug. Dan zwijg ik nog over de straatarme landen uit Oost-Europa. Ook de economische situatie van Zuid-Europese lidstaten is wankel. Ik weet nu al wie dat gaat betalen: Duitsland en Nederland! Ik hoor daar niemand over. De vraag is niet of dit gebeurt, maar wanneer! Alleen al het duizendkoppige EU parlement met zeer lucratieve vergoedingen, kost een godsvermogen.

Hugo Pronk, Amsterdam