Brief 3 ’Eenzijdige ongevallen nemen toe’

Veel weggebruikers houden totaal geen rekening met anderen en halen de meest gevaarlijke capriolen op de weg uit (inhalen dubbele doorgetrokken streep, door rode licht rijden, vluchtstrook rijden, appen, enz.). En wat mij erg opvalt, is dat het aantal eenzijdige ongevallen zo enorm toeneemt. Oorzaak is meestal onbekend, maar voor mij is dat volkomen duidelijk. Die mensen zijn duidelijk met andere zaken bezig als autorijden, waaronder appen en niet handsfree bellen. Ook passen ze de snelheid niet aan de wegomstandigheden of weersomstandigheden aan, waarbij het steeds populairder wordt om de weg de schuld te geven. Al deze zaken kunnen alleen maar aangepakt worden door meer handhaving, dus hogere pakkans, en strengere straffen.

Wim Nieuwenhoven, Beilen

