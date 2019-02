Brief 2 ’Verkeersgedrag moet socialer’

Ik ben pas 82 jaar en ik heb mijn rijopleiding in mijn 2 jaar verplichte militaire diensttijd gehad. Daar heb ik mijn hele leven veel aan gehad. Als ik nu in het verkeer zie hoe de nieuwe generatie zich gedraagt, het is gewoon een schande. Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig, alle normale verkeersregels worden niet uitgevoerd, zoals richting aangeven. Bovendien word je vaak rechts ingehaald en houden weinig chauffeurs zich aan de geldende snelheid. Een klein beetje sociaal verkeersgedrag zou de oplossing zijn maar helaas in onze maatschappij worden veel normale omgangsregels niet meer geleerd en gebruikt. Jammer.

