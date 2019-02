Brief 1 ’Fietslicht erg belangrijk’

Ook kinderen die in de wintertijd geen licht voeren als ze naar school fietsen. Als automobilist die ook vaak fietst, zorg dat ik licht voer op mijn fiets voor mijn eigen veiligheid en die van anderen. Ook mijn kinderen heb ik overtuigd van het belang om licht te voeren op de fiets. Daarom begrijp ik niet dat veel volwassenen dat schijnbaar niet willen of kunnen inzien. Ook de handhaving hiervan laat veel te wensen over, alsmede het appen op de fiets. Wetgeving hierover heeft geen zin als er niet gehandhaafd wordt!

F. van Berkel, Tilburg

