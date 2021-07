’Kopschoppers liever in Spaanse cel’

Het zou een goede les zijn voor deze ’toeristen’ om eerst na te denken voordat je, met een slok op en wie weet wat nog meer, in het buitenland je te buiten te gaat. Ik zou het prettig hebben gevonden als deze gasten in een Spaanse cel zouden belanden en niet in de luxe alhier gaan verblijven. Ook vind ik dat het eens aan de burger duidelijk uitgelegd moet worden wie al de kosten (advocaat, vertalen van proces verbaal etc.) gaat betalen. Weggegooid geld voor deze rotzakken.

Carmen Thijs