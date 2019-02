’KLM nek omgedraaid’

Ⓒ ANP

Het was wel even zoeken want ze lagen niet voor het opscheppen, de bestuurders die bereid waren om een gezond en goed draaiend bedrijf de nek om te draaien. Maar toch er is er altijd wel een te vinden, dit keer kwam hij helemaal uit Canada. Hij werd aangenomen met als opdracht die blauwe maatschappij even op z’n plaats te zetten en helemaal ondergeschikt maken aan de Franse cultuur. Welnu het is bijna gelukt, nog even en KLM is van de baan, denkt Peter Borst.