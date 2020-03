De Kwestie: Blijft eensgezindheid na de crisis overeind?

De coronacrisis heeft een wonderlijk effect op onze gepolariseerde samenleving. Er ontstaat een wij-gevoel dat zich uit in eensgezindheid achter de aanpak van het kabinet, maar ook in het elkaar helpen; elkaar groeten op straat.

Is deze saamhorigheid blijvend, of zijn we straks weer terug waar we waren? We vragen het aan Daan Roovers en Bart Chabot.

En wat denkt U? Verandert deze crisis iets fundamenteels aan onze maatschappij of is het straks weer ieder voor zich? Of valt het allemaal wel mee en waren we altijd al ’lief voor elkaar’? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.