’KLM moet uit alliantie stappen’

In Frankrijk heerst een andere mentaliteit. Kijk eens naar die onzinnige vernielende gele hesjes die alleen maar uit zijn op rotzooi scheppen. De Canadees Ben Smith als hoofd bij Air France is voor de KLM ook geen verbetering want hij heult met de Fransen. Minister Wopke Hoekstra heeft dan wel een goed gesprek met zijn Franse collega gehad maar dat hij daarover niets kwijt wil zegt al genoeg.

De Fransen zijn erg goed in staken en meer salaris eisen. De winst van KLM verdampt volkomen door de slechte resultaten van Air France. Als Pieter Elbers ook nog weg moet is het hek van de dam en heeft KLM niets meer in de melk te brokkelen. Ze zullen niet eerder rusten dan dat KLM volledig lam is gelegd en geen enkel zeggenschap meer heeft. De enige juiste oplossing is meteen alle banden met Air France te verbreken voor het te laat is. Er zijn betere partners waar de KLM mee in zee kan gaan. De KLM is een prachtige maatschappij en behoort niet verkwanseld te worden.

Gerard Rood, Stede Broec